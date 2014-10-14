В Естонії покажуть фільм про можливу війну з Росією

Фільм розкаже про те, що станеться в разі раптового вторгнення агресорів до Естонії, передає Лента.ру з посиланням на Postimees.

Ініціатором показу став журналіст Крістер Ківі.

В анонсі до фільму зазначається: «Естонія є незалежною вже двадцять з гаком років, але Росія все ще не проти змінити ситуацію».

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