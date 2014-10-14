В Естонії покажуть фільм про можливу війну з Росією
17:20, 14 жовтня 2014Світ
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20 жовтня глядачам естонського телеканалу TV3 покажуть документальний фільм «Якщо завтра почнеться війна» (Kui homme algaks soda).
REUTERS
Фільм розкаже про те, що станеться в разі раптового вторгнення агресорів до Естонії, передає Лента.ру з посиланням на Postimees.
Ініціатором показу став журналіст Крістер Ківі.
В анонсі до фільму зазначається: «Естонія є незалежною вже двадцять з гаком років, але Росія все ще не проти змінити ситуацію».
Читайте такожЕстонія закупить у США протитанкові ракетні системи на $ 55 мільйонівАвтори планують показати, що станеться в разі військового вторгнення на територію держави, наскільки небезпечною може бути паніка і звідки чекати допомоги. Також жителі побачать, що слід знати в практичному плані і до чого треба готуватися, якщо почнеться війна.
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