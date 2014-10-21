Кадиров запропонував відключити інтернет для "правильного виховання" молоді

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Був час, коли я мріяв, щоб у нас в республіці запрацював інтернет, але зараз я за те, щоб його відключили. У кожному домі є інтернет. Будь-хто може взяти і послухати проповідь якогось ваххабіта. Навіть у мене вдома моя дитина теж може наткнутися на якусь проповідь", - зазначив Кадиров.

За словами Кадирова, відключення інтернету "в політичному, економічному і соціальному плані великий мінус, але ми перестали б вбивати один одного".

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Тема обмеження інтернету в Росії останнім часом особливо активно обговорюється в ЗМІ.

Влада в Росії неодноразово висловлювалися за необхідність регулювання інтернету, але обіцяли діяти в рамках здорового глузду.