Поліція встановила особу канадського стрілка

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обставинами розслідування.

За його інформацією, імовірним стрілком був Мішель Зіхаф-Бібо (Michael Zehaf-Bibeau) - громадянин Канади, який нещодавно прийняв іслам. За даними CTV News, житель Квебеку народився в 1982 році, пише Лента.ру.

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Раніше в середу президент США Барак Обама повідомив, що влада країни не володіє інформацією про мотиви того, хто стріляв, а також про його причетність до терористичної мережі. Він назвав подію «трагедією» і заявив, що даний інцидент підтверджує необхідність прояву пильності.

У канадській столиці 22 жовтня невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу недалеко від парламенту. В результаті був убитий солдат почесної варти. Після постріли пролунали ще в двох місцях - в одній з будівель парламентського комплексу і в торговому центрі, також розташованому недалеко від парламенту. Підозрюваний у стрілянині був убитий.