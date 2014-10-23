Німецьке видання назвало алкоголізм причиною хронічної нестачі кваліфікованих кадрів у Росії

Про це пише Дзеркало тижня із посиланням на Die Welt.

Незважаючи на закони, алкоголізм у Росії є великою проблемою економіки. Навряд чи за межами міст можна знайти якісну працю.

Як показують наукові дослідження, 25% чоловіків у Росії вмирає, не досягнувши 55 річного віку, у Великобританії цей показник знаходиться на рівні 7%.

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Один російський мільярдер, який працює у сільськогосподарському секторі, розповів про свій досвід у російському селі. "Це було красиво там, безкраї великі площі - фактично величезний потенціал", - розповідає він. Але коли він прийшов, щоб поговорити з потенційними працівниками у сільській місцевості, то спохмурнів.

"Якщо ви зможете привести на співбесіду десять людей, ви можете відправити шість або сім із них відразу додому", - зазначив він. З решти залишаються після одного місяця роботи лише двоє. "Причиною тому - алкоголь. 80% сільського населення вживають алкоголь у надмірних кількостях. І або частково, або повністю стають непридатним для регулярної роботи. Це трагедія нашої економіки", - сказав підприємець.

Також німецьке видання зазначає, що це трагедія не лише для російської економіки, яка перебуває на межі рецесії. Працівник аеропорту, який зловживав алкоголем, можливо, став причиною того, що у Москві розбився літак із головою французької компанії Total Крістофом де Маржері.

Раніше вже публікувалося дослідження, у якому бралося три міста Росії, за 1990-2001 роки. Згідно з його даними, 52% смертей відбувалося серед працездатного населення внаслідок зловживання алкоголем. Природно, що у 90-ті роки було відзначене зростання алкоголізму у країні.

Оскільки крах десятиліть диктатури призвів до боротьби за виживання, після короткої ейфорії настало глибоке роздратування ситуацією через фінансові втрати, інфляцію та постійний стрес. Ситуація покращилася після 2005 року, вважає видання. Причому статистика показує, що кожен росіянин випиває 14 літрів чистого спирту на рік. На тлі покращеного добробуту серед росіян стало дуже популярним вино.

Раніше УНІАН писав, що в Росії планують заборонити продаж алкоголю у вихідні.