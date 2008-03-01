Екс-президента Вірменії силоміць закрили у власній резиденції

Вірменська поліція рано вранці в суботу почала зносити наметове містечко опозиції на площі Свободи в центрі Єревану.

Один із лідерів вірменської опозиції, екс-президент Вірменії Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН силою доставлений у свою резиденцію в Єревані. Про це повідомляє його штаб. За словами очевидців, наразі будівлю взято в подвійне оточення спецназом. Крім того, в штабі повідомили, що під час розгону мітингу минулої ночі було вбито одну людину. На вулицях видно сліди крові. Підтвердження цієї інформації поки немає, повідомляє Газета.Ru.

Близько 6,5 тис. прихильників колишнього кандидата в президенти Вірменії Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА з 20 лютого проводили там безстроковий несанкціонований мітинг проти рішення Центрвиборчкому республіки визнати переможцем президентських виборів, що відбулися 19 лютого, Сержа САРКІСЯНА.

Вони вимагали призначення нового голосування й надання їхнім лідерам телеефиру. До цього моменту поліція не втручалася в перебіг подій.

С.САРКІСЯН раніше заявив, що влада "буде виключно толерантною, проте до того моменту, коли цією толерантністю спробують зловживати, й це зможе призвести до поганих наслідків".

За повідомленнями з місця подій, приблизно до 08:00 за московським часом поліція витіснила опозиціонерів із площі й демонтувала декілька десятків наметів. За словами очевидців, мітингувальникам було дано можливість піти з площі по Північному проспекту.

Прилеглі вулиці блоковано поліцейськими машинами, які не дозволяють цивільному автотранспорту наближатися до площі.