"Я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", - заявив Роберт Берк.

Направляючи свої військові літаки і судна до есмінців НАТО, Росія провокує військовий альянс першим відкрити вогонь і таким чином розв'язати конфлікт.

Про це Business Insider заявив командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Роберт Берк.

На сьогодні командири військових судів НАТО самостійно вирішують, готується літак атакувати чи ні.

"Можна стверджувати, що вони провокують нас першими завдати удару. Ми не збираємося робити це першими без провокації, але при цьому я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", — сказав Берк.

Читайте такожРосійські кораблі спостерігають за "Сі Бриз-2021", не виключені провокації - ВМС УкраїниАдмірал зазначив, що російський військово-морський флот постійно супроводжує кораблі НАТО, які діють в Чорноморському регіоні. За його словами, це робиться для залякування.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року російські військові заявили, що відкрили вогонь у напрямку британського есмінця HMS Defender, і пригрозили наступного разу бити "по цілі".

А місяць тому у Литві перервали прес-конференцію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і литовського президента Гітанаса Науседи через російський військовий літак.

Автор: Станислав Кожемякин