Нахабні витівки російських «Охотніков» не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів.

Флагман Морської охорони Держприкордонслужби напередодні зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON для проведення спільних навчань. Діям українського та американського суден активно намагались завадити російські кораблі.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ. Зазначається, що український та американський кораблі зустрілися на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній (морській) економічній зоні України.

Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі та тренінги з обміну досвідом.

"За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу, майже не довелось імітувати", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, дії партнерів "за сталою традицією" пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на «полювання» відправились два прикордонних сторожових корабля БО ПС ФСБ РФ проекту «Охотнік». Трохи віддалено, але досить нав’язливо поруч кружляв ще один корабель ЧФ РФ.

"Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ані чотирьохбальний шторм, ані нахабні витівки «Охотніков» під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Візит американського судна до порту Одеса заплановано на 10 травня.

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Автор: Дмитро Захаров