Для помилування є 2 шляхи: відповідний наказ президента Саломе Зурабішвілі або екстрадиція в Україну.

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Бека Басилая вважає, що його підзахисного все ще можуть помилувати. Для цього є 2 шляхи: відповідний наказ президента Саломе Зурабішвілі або екстрадиція в Україну.

Як заявив в ефірі телеканалу Mtavari TV Басилая, захист грузинсько-українського політика не втрачає надій на помилування Саакашвілі, пише 24 канал.

"Заява президента Зурабішвілі про те, що вона ніколи не помилує Саакашвілі, продиктована правлячою партією" Грузинська мрія ", але завтра ситуація може змінитися", – заявив Басилая.

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Це перший можливий шлях звільнення Саакашвілі.

Другий, за словами адвоката, передбачає екстрадицію політика в Україну, адже він є українським громадянином. Однак Басилая уточнив, що цей варіант є довгим і не факт, що дасть позитивний результат.

Раніше прокурор Грузії Джарджі Циклаурі зазначив, що українська сторона поки не зверталася до міністерства юстиції Грузії із запитом про екстрадицію Саакашвілі.

Водночас глава Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе запевнив, що в'язниця в місті Руставі, куди помістили затриманого політика, відповідає всім необхідним міжнародним стандартам.

Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. У цей день політик тільки в'їхав на територію країни, але його ще раніше заочно засудили до 6 років ув'язнення.

У прокуратурі Грузії стверджують, що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Адже злочини, у яких його звинувачують, він скоїв на грузинській території.

У Міністерство закордонних справ України вже викликали посла Грузії для роз'яснення інциденту. Володимир Зеленський заявив, що стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії.

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Автор: Вікторія Гордієнко