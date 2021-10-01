У Тбілісі відмовилися віддавати заарештованого грузинського екс-президента.

Наявність українського громадянства не дасть приводу обговорювати питання екстрадиції затриманого в Батумі екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до України.

Про це заявив представник грузинської прокуратури на брифінгу 1 жовтня.

"Це абсолютно неможливо, тому що злочини скоювалися на території Грузії", - зазначили в прокуратурі.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про арешт Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.

Читайте такожПроти затриманого в Грузії Саакашвілі порушено нову кримінальну справуЗа словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.

Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.

Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже попередила, що ні за яких обставин не помилує свого попередника.

Автор: Станіслав Кожемякін