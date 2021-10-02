Саакашвілі заарештували 1 жовтня у Грузії місцеві правоохоронці.

Голова парламенту Грузії Каха Кучава заявив, що одна людина, маючи на увазі екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, не зможе загострити українсько-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного.

Його цитує Interpressnews.

"Що ж стосується конкретно цього випадку, мова йде про факт, про який протягом років казала влада Грузії, коли громадянин іншої країни, у цьому випадку громадянин України, втручався у вибори, в цілому політичне життя Грузії, й у зв’язку з цим стурбованість висловлювалася з її боку", – зауважив Кучава.

Раніше голова правлячої партії Грузії заявив, що Саакашвілі прилетів до країни, щоби скинути уряд.

Читайте такожПісля зізнання у стосунках з екс-главою Грузії нову кохану Саакашвілі захейтили в мережіЗатримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Яна Ставська