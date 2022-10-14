Це не перший витвір мистецтва, який зазнав нападу групи.

У п'ятницю, 14 жовтня, активісти ініціативи Just Stop Oil облили томатним супом одну з найвідоміших картин Вінсента Ван Гога - "Соняшники" в Національній галереї Лондона.

Відповідне відео вони розмістили в соцмережах.

На кадрах можна побачити, як активісти в футболках Just Stop Oil кидають суп в картину і вигукують:

Відео дня

"Що дорожче, мистецтво чи життя? Це коштує більше, ніж їжа? Більше, ніж справедливість? Вас більше хвилює захист картини чи захист нашої планети і людей? Криза вартості життя є частиною вартості нафтової кризи, паливо недоступне для мільйонів замерзлих і голодних сімей. Вони навіть не можуть дозволити собі розігріти банку супу".

Після активісти намазали руки клеєм і приклеїлися до стіни, на якій висить картина.

Як зазначає The Guardian, картина, ймовірно, не отримала серйозних пошкоджень, оскільки вкрита склом. Активісти запевняють, що враховували це, коли планували акцію.

Примітно, що це не перший витвір мистецтва, який зазнав нападу. Раніше активісти покрили надрукованою ілюстрацією картину Джона Констебла "Віз для сіна". Після картина була вилучена для експертизи реставраторами. Також активісти "приклеювалися" до копії "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі, під час цієї акції вони також розмалювали стіну під картиною аерозольною фарбою.

Акції Just Stop Oil

Активісти групи виступають з вимогою до уряду Великобританії про негайне припинення видачі нових ліцензій на розробку і видобуток нафти і газу.

Група була створена в лютому поточного року і вже відзначилася такими акціями, як зрив 75-ої церемонію вручення кінопремії Британської кіноакадемії (BAFTA) і спроба зриву футбольного матчу на стадіоні в Лондоні.

Також вони блокували 10 найважливіших нафтових об'єктів Англії і заправні станції в центрі Лондона. Акції супроводжувалися актами вандалізму.

Протягом останніх двох тижнів група влаштовувала сидячі акції протесту на дорогах навколо центру Лондона.

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