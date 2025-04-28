Тіло письменниці зі слідами насильницької смерті знайшов її син.

У Гамбурзі вбили німецьку письменницю Александру Фреліх. Її тіло знайшли в плавучому будинку в районі Мурфліт, повідомляє The Guardian.

Уточнюється, що тіло 58-річної письменниці, чиї романи визнано бестселерами у Німеччині, було знайдено одним з її трьох синів 22 квітня.

Поліція розпочала розслідування вбивства. Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили волокна і залишки крові. Воду навколо плавучого будинку також було обстежено. Поліція припустила, що там може бути знаряддя вбивства.

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Видання BILD повідомило з посиланням на представника поліції Серен Цимбал, що встановлено причину смерті Фреліх. Після розтину стало відомо, що вона загинула через травму від тупого предмета. Правоохоронні органи розшукують підозрюваного у вбивстві.

Водночас сусід письменниці розповів виданню, що в ніч, коли було скоєно злочин, він чув постріли.

Що відомо про Александру Фреліх

Видання The Guardian пише, що свою кар'єру письменниця почала в Україні. Фреліх заснувала в Києві жіночий журнал. Пізніше вона повернулася до Німеччини, де працювала як незалежна журналістка в такому журналі, як Stern.

Свій дебютний роман "Моя російська свекруха та інші катастрофи" Фреліх презентувала у 2012 році. Він увійшов до списку бестселерів Der Spiegel.

Чотири роки потому письменниця представила кримінальний роман "Смерть - це впевненість". Пізніше вона випустила книгу "Скелети в шафі".

Напади на українців у Німеччині

Як писав УНІАН, 2024 року в Німеччині було скоєно напад на підлітка з України. Під Дюссельдорфом чоловік зробив українцю ксенофобські зауваження, після чого вдарив його по голові та втік із місця події.

Також у Дюссельдорфі вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. Його друг потрапив до реанімації.

Як стало відомо, школярі напали на українців із ножами. Обидва підлітки-нападники вже потрапляли до цього в поле зору поліції.

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