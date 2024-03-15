Сторони обговорили міжнародні конфлікти, серед яких була й війна РФ проти України.

Представники Китаю та військового альянсу НАТО провели діалог с питань політики безпеки та зачепилися на темі війни в Україні, повідомляє The Newsweek.

"Сторони обмінялися думками щодо оборонного обміну між Китаєм і НАТО, міжнародної та регіональної ситуації та інших питань, що викликають спільне занепокоєння", - заявила китайська сторона після зустрічі.

В НАТО підтвердили цю інформацію, уточнивши, що ключовими моментами зустрічі стали регіональні конфлікти. Серед них - вторгнення Росії в Україну, безпека в морі та інші "питання, що викликають спільне занепокоєння".

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"Поточне спілкування відображає тривалу взаємодію між Китаєм і НАТО, розпочату у 2010 році, але перервану у 2016 році через кілька факторів, включаючи реформи китайських збройних сил і наслідки терористичних атак у Брюсселі", - пише Newsweek.

Водночас видання зазначає, що НАТО, схоже, стурбоване через зближення Китаю та РФ.

Китай як дипломатичний учасник російсько-української війни

Раніше УНІАН повідомляв, що посланець Китаю приїхав у Москву і провів переговори про Україну із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Галузіним.

Водночас із цим, напередодні стало відомо, що Китай почав розгортати свої військові сили поблизу кордону з Росією. На думку військового експерта Романа Світана, Пекін, ймовірно, планує "відгребти" території після розвалу РФ.

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