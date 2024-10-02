Нині Сполучені Штати перебувають у скрутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими "іноземними друзями".

Президенту США Джо Байдену потрібні кращі стратегії, щоб владнати стосунки з союзниками. Те саме буде необхідне і наступному главі Білого дому. Про це у своїй статті для The Guardian пише старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнегі Крістофер Чіввіс.

За його словами, нині Сполучені Штати перебувають у скрутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими "іноземними друзями": президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху. При цьому Вашингтон надає широку військову підтримку обом, навіть якщо їхні дії суперечать довгостроковим інтересам США.

Експерт нагадує, що протягом останнього року Нетаньяху неодноразово кидав виклик зусиллям США щодо деескалації війни в Газі. При цьому минулого місяця він, "можливо, навіть навмисно зривав дипломатичні зусилля США щодо припинення вогню":

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"А в останні кілька днів він відмовився після того, як погодився на припинення вогню в Лівані, публічно присоромивши адміністрацію Байдена".

На думку Чіввіса, ніхто у Вашингтоні не буде оплакувати смерть лідера Хезболли Насралли або сумніватися в праві Ізраїлю на самооборону від Ірану, адже Сполучені Штати просто не можуть дозволити собі підтримувати Ізраїль у ескалації конфлікту, який завдає шкоди глобальній репутації Америки, робить її новою мішенню для терористів або втягує її у дорогу війну з Іраном.

"Нетаньяху кидає виклик Байдену більш відверто, ніж Зеленський, який є більш симпатичним персонажем для початку та в іншій війні. Але сьогодні його дії говорять голосніше, ніж його слова, і розрив між його військовими цілями та тим, що є найкращим для Америки, стає дедалі очевиднішим", - пише автор.

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Серед поранених внаслідок теракту в Тель-Авіві є українка. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, за попередньою інформацією, життю жінки нічого не загрожує.

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