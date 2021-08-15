Для забезпечення евакуації були направлені додаткові армійські підрозділи.

Швидке просування бойовиків "Талібану" до столиці Афганістану змусило США екстрено евакуювати своїх дипломатів з обложеної столиці. Для цього був задіяний вертоліт.

Як повідомляє Reuters, високопоставлене джерело розповіло журналістам, що" Талібан підійшов до міста "з усіх боків", але не уточнило подробиць.

Чиновники уряду США повідомили, що американських дипломатів переправили в аеропорт. Для забезпечення евакуації були направлені додаткові армійські підрозділи.

Сьогодні бойовики "Тілібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще в ході своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи і операцію в Афганістані. Також він почав виведення своїх військ з країни.

Автор: Дмитро Захаров