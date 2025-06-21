Ізраїль ліквідував командира КВІР, відповідального за запуски дронів

ЦАХАЛ повідомляє, що високопоставленого іранського командира було ліквідовано внаслідок авіаудару.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників.

"Вчора (20 червня – УНІАН) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР", - йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Зазначається, що в рамках своїх повноважень Джудакі організував сотні атак безпілотників на територію Ізраїлю з району Ахваз на південному заході Ірану. Після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

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Напруження на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв УНІАН,п резидент США Дональд Трамп заявив, що дасть Ірану максимальний термін у два тижні для укладення угоди, однак навряд чи зможе домогтися якихось дипломатичних успіхів, оскільки переговори з Тегераном завжди тривалі та складні навіть за найсприятливіших обставин. Як пише The New York Times, не факт, що 14-денний термін Трампа є чимось більшим, ніж спосіб виграти час для військових приготувань.

Натомість у США попереджали, що Іран підготував ракети та обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо США приєднаються до військових зусиль Ізраїлю проти країни.

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