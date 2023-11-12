Відзначається, що Росія тепер здійснює більш прямий контроль над діяльністю і колишнім персоналом ПВК "Вагнер".

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина його найманці "розпорошилися" по різних російських військових формуваннях. У британській розвідці розповіли про долю "вагнерівців" в Росії.

Так, станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "група Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардіі і відновили активне вербування. У розвідці зазначають, що цей підрозділ ПВК "Вагнер" швидше за все, очолює син Пригожина Павло.

"Інші групи бойовиків "Вагнера", швидше за все, приєдналися до іншої російської ПВК "Редут", загальна чисельність якої, за даними розслідування Радіо "Вільна Європа", зараз налічує 7000 осіб", - йдеться в повідомленні розвідки.

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Крім того, медики "вагнерівців" приєдналися до чеченського спецназу "Ахмат" Рамзана Кадирова. Як зазначав лідер Чечні, станом на 25 жовтня до "Ахмату" вже приєдналися 170 колишніх вагнерівців.

"Російська держава тепер здійснює більш прямий контроль над діяльністю і колишнім персоналом групи "Вагнера" після заколоту в липні 2023 року і подальшої смерті керівництва ПВК "Вагнер" у серпні 2023 року", - зазначають у британській розвідці.

Що відбувається з найманцями ПВК "Вагнер"

У вересні Міноборони Великоританії заявило, що найманці ПВК "Вагнер" почали прибувати в Україну у складі інших частин російських військ.

Також повідомлялося, що частина ПВК "Вагнер" увійшла до складу Росгвардіі і стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло.

У Центрі національного опору повідомили, що колишніх бійців ПВК "Вагнер" перекинули під Скадовськ у Херсонській області, для них там облаштовано табір. При цьому колишні найманці не забезпечені транспортом і навіть засобами індивідуального захисту.

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