Російський опозиціонер поставив Кремлю шах, але до мата ще дуже далеко.

Після вбивства Бориса Нємцова багато російських журналістів, аналітиків і діячів демократичного руху говорили про відсутність лідера такого ж рівня. Шкода від цього вбивства здавалася такою, яку не можливо залагодити.

Тяжко було знайти на російській політичній сцені людину, яка так потужно заряджала натовп, яка б лізла на ліхтар під час затримання, але продовжувала говорити з людьми, - пише Rzeczpospolita. Важко було знайти в Росії також людину, яка б наважилася вступати в дебати з Нємцовим. Тож щоб закрити йому рот, вбивця повинен був вистрілити в нього 6 разів.

Читайте такожВ Євросоюзі, ООН і НАТО закликали Росію негайно звільнити НавальногоА тоді увагу російських ЗМІ привернув молодий блогер. Олексій Навальний публікуав дедалі популярніші фільми, які викривають корумпованих політиків й урядовців. Його фонд боротьби з корупцією теж розрісся. Навальний здобув популярність, але переважно в інтернеті, незалежних ЗМІ й серед молоді. Урядові ЗМі його ігнорували, представники влади уникали його імені. І це спрацювало. "Левада-Центр" провів у 2017 році опитування, який показав, що 53% росіян взагалі не чули такого прізвища.

Загальнонаціональну впізнаваність Навальний здобув у квітні минулого року, коли його отруїли. В кінці грудня опитування "Левада-Центру" вже показало, що про замах на ного знають 78% росіян. Йому ледве вдалося вижити. Навального врятували лікарі однієї з найкращих клінік в Німеччині.

Але попри замах, він повернувся в Росію. А таке часто відбувається в новітній історії країни. Гаррі Каспаров не повернувся, так само як і Михайло Ходорковський. Їх не труїли "Новачком". Але вони добре розуміли, що може їх спіткати в Росії Володимира Путіна. Навальний вирішив ризикнути життям і автоматично став лідером демократичної російської опозиції.

Читайте також"Сумнівів не було": російський опозиціонер розкрив причину повернення Навального на батьківщинуЙого схопили в стилі КДБ: літак відправили в інший аеропорт і там після проходження контролю він без будь-яких пояснень потрапив в руки поліції. Останніми днями звучали порівняння його з Володимиром Леніним, який на бронепотязі повертався зі Швейцарії через Німеччину в Петроград. Пізніше від очолив більшовиків Росії. Але проблема полягає в тому, що Ленін повертався в рідну країну в квітні 1917 року, тобто вже після повалення царя. Микола II зрікся влади в березні. В країні тривали масові протести й робітничі страйки.

Путін зрікатися влади не збирається. Навпаки, він планує правити щонайменше до 2024 року. Немає також багатотисячних протестів під стінами Кремля, які б намагалися захистити затриманого лідера опозиції. Робітники не страйкують, нафта й газ спокійно течуть на Захід. Чи зміниться ситуація, якщо Навального відправлять на кілька років у колонію?

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

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Переклад: Лесь Димань