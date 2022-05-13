Олексій Арестович не вірить, що російська економіка зможе забезпечити мобілізацію.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що всі вже зрозуміли, що путінська картинка про другу в світі непереможну армію виявилася фейком.

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, реальну боєздатність російської армії показала практика: "Вона порожувала розгромити все НАТО, а потім обламалася об два села на Сумщині".

Також Арестович впевнений, що справжні проблеми у Путіна почнуться ближче до середини-кінця літа, коли санкції "наздоженуть" економіку.

"Це спроба із Заходом сторгуватися - провалиться. Почнеться нормальне махалово, яке до липня почне розігріватися, а липень-серпень будуть ареною дуже жорстких боїв. Ось тоді стане питання: чи зможе російська економіка забезпечити мобілізацію; навантаження, яке пов'язане з мобілізацією; компенсацію санкцій. Їх чекає до вересня такий же сюрприз, як і з армією. Не може бути здоровою економіка в країні, де все інше прогнило. Тому там такі ж приписки, така ж лажа і нездатність встояти під реальним стресом", - пояснив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

8 травня у Білому домі оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ. США ввели обмеження проти Першого каналу, "Росії 1" і НТВ. Санкції забороняють американським компаніям розміщувати на них рекламу і надавати їм обладнання.