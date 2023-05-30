Атака спрямована на зрив планів українських Сил безпеки та оборони щодо контрнаступу.

Після провалу ракетного бліцкриґу взимку та на початку весни, коли росіяни безуспішно намагались знищити енергетичну інфраструктуру України та посіяти паніку серед суспільства, РФ змінила тактику. Про це в заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомила прес-служба ГУР.

"Тактика ракетних ударів змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій", ― зазначив він.

При цьому, за його словами, для ворога залишається пріоритетним ураження Києва.

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"Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається", ― сказав Юсов.

Як пояснив представник розвідки, успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль ― фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", ― зазначив Юсов.

За його словами, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", ― підсумував представник ГУР.

Повітряний удар по Києву 30 травня

Як повідомляв УНІАН, останніми днями окупанти здійснюють масовані атаки по українським містам ракетами та БпЛА. В ніч на 30 травня ворог здійснив масовану атаку дронами-камікадзе на Київ. Їх запускали кількома хвилями та з різних напрямків. Загалом, внаслідок нічної атаки на столицю, одна людина загинула, 11 постраждали.

Вдень 29 травня ворог вдарив по Києву балістичними ракетами "Іскандер", усії їх було збито. А в нічь на 29 травня росіяни здійснили комплексну атаку одразу кількома десятками ракет та дронів з мінімальню результативністю.

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