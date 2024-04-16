Аріан Табатабаї працює в офісі, який контролює спеціальні операції та нерегулярні бойові дії.

Поки Сполучені Штати Америки займалися координацією міжнародних зусиль із захисту Ізраїлю від атаки з боку Ірану, в Пентагоні працював іранський агент.

Про це пише The Washington Times. Зазначається, що минулого тижня під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил помічник міністра оборони Крістофер Маєр сказав законодавцям, що Аріан Табатабаї залишилася на роботі в офісі, який контролює спеціальні операції та нерегулярні бойові дії, незважаючи на занепокоєння законодавців, що чиновниця була агентом іранського режиму.

Підозри серед законодавців щодо потенційної співпрацю пані Табатабаї з іранським режимом зʼявилися минулого року, коли ЗМІ опублікували сотні електронних листів від іранських дипломатів за період з 2003 по 2021 рік, де згадувалося і про неї. У вересні група з 31 сенатора-республіканця написала листа міністру оборони США Ллойду Остіну, вимагаючи від нього відповіді про роботу Аріан Табатабаї в Пентагоні.

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Занепокоєння щодо пані Табатабаї знову виникло на Капітолійському пагорбі минулого тижня. Тоді сенатор Том Коттон заявив, що Міністерство оборони лише запевнило законодавців у дотриманні протоколів щодо роботи підозрюваної у звʼязках з Іраном чиновниці. Проте більше інформації Конгрес не отримував.

Чи мала Табатабаї будь-яку інформацію про зусилля Пентагону з протидії атаці, яку Іран здійснив на Ізраїль минулими вихідними, неясно. За словами високопоставленого чиновника США, співробітники національної безпеки почали інформувати президента Байдена про загрози з боку Ірану більше десяти днів тому.

Офіс помічника міністра оборони США з питань спеціальних операцій і конфліктів низької інтенсивності, в якому працює Аріан Табатабаї, керує секретними програмами та володіє знаннями про американські сили, які діють у безпосередній близькості від іранських проксі, наголосив науковий співробітник з Інституту Хадсона Гаррет Екснер. Присутність підозрюваного в співпраці з Іраном агента також може поставити під загрозу дипломатичні відносини з союзниками Америки.

Співробітник Єврейського інституту національної безпеки Америки Габріель Норонья стверджує, що представники Пентагону повідомили йому, що європейські колеги відмовилися брати участь у зустрічах з пані Табатабаї, з огляду на занепокоєння щодо витоку конфіденційної інформації. За його словами, Пентагону необхідно переглянути свій підхід до розслідувань безпеки.

"У справі пані Табатабаї публічні докази очевидні: вона має тісні родинні зв’язки та професійні зв’язки з вищим керівництвом режиму, що має позбавити її права на отримання допуску до державної таємниці, який є привілеєм, а не правом", – наголосив Норонья.

Представники адміністрації Байдена раніше відкидали занепокоєння щодо пані Табатабаї. Чиновник Пентагону сказав The Times у вересні, що вона пройшла ретельну та належну перевірку, і що для уряду США "честь мати її на службі".

Атака Ірану по Ізраїлю

Понад тиждень західні ЗМІ із посиланням на різні джерела попереджали, що Іран готує удар по Ізраїлю у відповідь на атаку по своїй установі в Дамаску (Сирія).

В ніч проти 14 квітня, Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. Завдяки спільним зусиллям Ізраїлю та міжнародних партнерів вдалося збити 99% всіх цілей, що летіли в напрямку ізраїльської території.

Видання Axios пише, що в Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як відповісти на безпрецедентну ракетну та безпілотну атаку, здійснену Іраном минулими вихідними. Тим часом адміністрація Джо Байдена та кілька інших західних країн, які є союзниками Ізраїлю, закликають уряд Біньяміна Нетаньяху не поспішати з помстою проти Ірану, яка може призвести до регіональної війни.

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