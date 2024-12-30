Спочатку лайнер втратив сигнали GPS через спрацювання РЕБ, а потім його уразила російська ППО.

ЗМІ розкрили подробиці катастрофи пасажирського літака AZAL, який був спочатку засліпили російські засоби РЕБ, а потім збила ППО над Чечнею.

Як пише проєкт "ВЧК-ОГПУ", диспетчером, який вів лайнер у момент трагедії, був Алі Ідрісов - колишній гравець улюбленого клубу Рамзана Кадирова "Терек" (зараз "Ахмат"). Вчора його допитали.

Ідрісов запевняє, що не знав про роботу ППО в момент посадки літака, а про план "Килим" отримав інформацію за п'ять хвилин після НП. Він давав покази як свідок.

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Алі Ідрісов перед тим, як стати диспетчером, був професійним футболістом. Повісивши бутси на цвях, у 2016 році він влаштувався юристом у Міжрегіональне об'єднання будівельників. І вже потім, кілька років тому, 33-річний Алі Ідріс став диспетчером.

Ідрісов стверджує, що не мав уявлення про атаку БПЛА та роботу ППО. Сам інцидент він нібито розглядав до останнього як зіткнення з птахами, відштовхуючись від повідомлення екіпажу повітряного судна.

За словами Ідрісова, про план "Килим" йому стало відомо на 22-й хвилині (о 08.21), тобто через п'ять хвилин після того, як екіпаж літака повідомив про ураження літака, яке було помилково прийнято за зіткнення з птахами.

Вчора ввечері в рамках розслідування катастрофи літака AZAL, крім диспетчера Алі Ідрісова, був допитаний і керівник польотів аеродрому в Грозному Джамлайл Баканаєв.

У деяких користувачів його номер записано як перекладач, а у витоках даних зазначено, що він мав дохід від Телерадіокомпанії "Шлях імені Ахмата Кадирова".

Керівник польотів особисто оглядає та дає висновок про готовність аеродрому до прийому та випуску літаків: вказуючи стан злітно-посадкової смуги, радіотехнічних та інших засобів зв'язку. Баканаєв запевняє, що всі системи були справні та перевірені ним у рамках посадових обов'язків. Яких перешкод для посадки рейсу "Баку-Грозний" він, як керівник польотів, на той момент не бачив.

Літак на підльоті до аеропорту втрачав сигнал датчиків GPS, зв'язок та пілотам доводилося керувати судном майже наосліп. Керівник польотів дізнався про план "Килим", коли вже було пізно.

Падіння літака в Актау

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав літак, який летів із Баку до Грозного. У страшній катастрофі загинули 38 людей, вижили - 29.

Найпоширенішою версією стало ураження літака вогнем російської ППО. Президент Азербайджану заявив, що повітряне судно стало некерованим через вплив засобів радіоелектронної боротьби і практично втратило керування поблизу Грозного.

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