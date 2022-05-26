71-річній письменниці загрожує від 25 років в'язниці до довічного.

У США авторку книги "Неправильний чоловік" та есе"Як вбити свого чоловіка" визнали винною у вбивстві власного чоловіка.

Присяжним округу Малтнома, штат Орегон, знадобилося близько 24 годин, щоб вирішити долю 71-річної романістки Ненсі Кремптон-Брофі, пише Daily Beast. Вердикт було винесено 25 травня 2022 року одноголосно: винна у вбивстві другого ступеню.

Авторка "Як убити свого чоловіка" вбила свого чоловіка: що відомо

Шеф-кухаря Деніела Брофі було вбито в червні 2017-го: він отримав два кульові поранення в кулінарному інституті Орегону, де працював. Спершу поліція не підозрювала його дружину і розглядала її лише як вдову. Однак із часом почали з'являтися докази, що вказують на винність, зокрема, записи з камер відеоспостереження, а також дані з її комп'ютера про пошук невідстежуваної зброї.

"Я проводжу чимало часу, думаючи про вбивство і, отже, про поліцейський процес. Зрештою, якщо вбивство має звільнити мене, я точно не хочу проводити час у в'язниці. І дозвольте мені чітко сказати для протоколу: я не люблю комбінезони, а помаранчевий - не мій колір", - писала Ненсі у своєму нібито жартівливому есе, опублікованому у 2011 році.

Упродовж більш ніж чотирьох років після арешту у вересні 2017 року в очікуванні суду жінка не давала пояснень того, що сталося в день вбивства чоловіка. Зрештою під час свідчень вона наполягала, що не стала б вбивати чоловіка, оскільки вони були закохані.

Водночас відомо, що сім'я витрачала понад 1000 доларів на різні поліси страхування життя, навіть коли не могла виплатити іпотеку. А після вбивства чоловіка письменниця телефонувала до поліції з проханням дати їй документ для страхової компанії про те, що вона не підозрювана. Правоохоронці запідозрили, що мотивом вбивства могла стати страхова виплата - 1,5 мільйона доларів.

Сама Ненсі стверджувала, що в неї із чоловіком справді були деякі проблеми з іпотекою, але вони планували погасити пропущені платежі. Зброю ж вона вирішила придбати нібито для захисту.

Остаточний вирок Ненсі Брофі буде винесено 13 червня. Письменниці загрожує від 25 років в'язниці до довічного.

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