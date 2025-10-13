НАТО зафіксувало появу субмарини Б-261 "Новоросійськ", здатної запускати крилаті ракети "Калібр".

Поблизу узбережжя Франції зафіксували російський підводний човен Б-261 "Новоросійськ".

Командування Військово-морських сил НАТО повідомило, що ситуація під контролем, а субмарина могла спливти через технічну несправність.

Фрегат французького флоту стежив за морськими підступами Альянсу та відзначив присутність російської субмарини. НАТО підтвердило, що постійно стежить за ситуацією в Атлантиці та готове захищати свої країни-члени.

Відео дня

Б-261 "Новоросійськ" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Він оснащений шістьма торпедними апаратами і може нести до 18 торпед. Крім того, човен здатний запускати до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Гібридні операції РФ проти НАТО

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня на кордоні Естонії з Росією помітили пересування численного загону озброєних чоловіків.

Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд через т.зв. Саатсеський чобіт на східному кордоні Естонії.

Росія почала новий етап підготовки до потенційного конфлікту з НАТО, відомий як "Фаза нуль". Виявлення так званих "зелених чоловічків" на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливою майбутньою війною, повідомляє ISW.

Вас також можуть зацікавити новини: