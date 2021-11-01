Жінка зізнається, що навіть не підозрювала, наскільки великим буде її малюк.

У Великобританії багатодітна мати народила дитину, яка важить майже сім кілограмів. 31-річна жінка не очікувала, що малюк буде таким великим. Хлопчика назвали Альфа, також у нього є прізвиська: "бегемотик" і "масляна квасоля".

Про це повідомляє The Sun.

28 жовтня британка Черрала Мітчелл народила малюка на 38 тижні вагітності. Дитина була такою великою, що для її появи на світ знадобилася допомога відразу двох акушерок. Вага малюка - 6 кілограмів і 770 грамів, він став третім за величиною новонародженим у всій Британії.

Народження Альфи - справжнє диво. Жінка завагітніла дитиною попри те, що у неї була встановлена протизаплідна спіраль. Батько малюка, 35-річний електрик Тайсон, був дуже здивований вагою новонародженого сина.

"Боже мій, він кремезний", - сказав здивований чоловік, коли побачив, як з'явилася голова малюка.

У британки є ще троє дітей, але таких великих новонароджених у неї ще не було. Медсестри, коли побачили Альфу, відразу ж почали шукати в інтернеті рекордсменів серед "малюків-важковаговиків".

Читайте також"Чекаємо на близнюків": Роналду повідомив, що знову стане батьком (фото)Хлопчика прозвали "бегемотиком" і " масляною квасолею". Його мама жартує, що при народженні він був схожий на гарбуз. Жінка навіть зазначила, що схожість з овочем малюк міг отримати через дату свого народження, адже він з'явився напередодні Хелловіну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 24-річна росіянка виховує 21 дитину від старого чоловіка-мільйонера. Дітей народжують сурогатні мами, щороку жінка витрачає 67,7 тисячі фунтів стерлінгів на 16 няньок.

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Автор: Поліна Кузенко