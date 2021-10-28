У морі опинилися тонни каналізаційних стоків.

Одна з очисних станцій у Великобританії скинула відходи в море. У воду потрапили десятки кубометрів відходів, а туалетним папером встелено узбережжя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нечистоти виливаються в море вже кілька діб. Тривогу забили місцеві активісти, які й зняли жахливе ставлення до навколишнього середовища.

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З'ясувалося, що нечистоти скидала місцева очисна станція. Її власників вже штрафували за викиди цього року на 90 мільйонів фунтів.

Як раніше повідомляв УНІАН, аварія сталася на головній каналізаційній станції Житомира. Нечистоти з усього міста хлинули в річку Тетерів.

Станцію побудували ще 1973 році й помпи просто вичерпали свій термін експлуатації. У працівників немає іншого виходу, як відкривати аварійне скидання

Мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до станції, скаржаться на сморід від річки. Це вже п'ятий випадок за останні два місяці.

Автор: Анастасія Горбачова