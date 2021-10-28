У жінки – "армія" няньок.

24-річна росіянка Крістіна Озтюрк виховує 21 дитину, народжену сурогатними матерями, від свого 57-річного чоловіка-мільйонера Галіпа Озтюрка. Щороку жінка витрачає 67,7 тисячі фунтів стерлінгів на 16 няньок.

Про це пише The Daily Mail.

У планах росіянки – 105 біологічних дітей.

З Галіпом, власником елітної нерухомості, уродженцем Туреччини, росіянка познайомилась у прибережному місті Батумі в Грузії. За словами жінки, "це було кохання з першого погляду у перший день відпочинку".

Галіп, своєю чергою, зауважує лагідний характер обраниці та її постійно усміхнене обличчя.

Зараз родина мешкає у триповерховому маєтку. У Галіпа також є власні діти від першого шлюбу, проте росіянка тільки рада великій родині.

Спершу пара погодилась, що Крістіна буде народжувати щороку по дитині, але потім обидва зрозуміли, що репродуктивної здатності молодої дружини "не вистачить на задоволення їх вимог".

Тому для народження скористалися послугами сурогатних матерів в одній з клінік Батумі, що обійшлося гаманцю Галіпа у майже 10 тисяч доларів за одну вагітність.

Хоч у подружжя 16 няньок, Крістіна, яка також має 6-річну доньку від попередніх стосунків, наполягає, що піклується про дітей, як звичайна мама.

Перша дитина у Крістіни та Галіпа народилась у березні 2020 року, а остання – 21-ша – всього три місяці тому.

"Я можу сказати вам одне – мої дні ніколи не бувають нудними. Щодень особливий, від планування розкладу роботи няньок до покупок для сім’ї", – розповідає Крістіна.

Щотижня вона витрачає 4 тисячі фунтів стерлінгів на предмети першої потреби, в тому числі 20 великих пакетів підгузків, 53 упаковок дитячої суміші тощо.

Няні стежать за дітьми навіть уночі, проте конкретна дитина за конкретною жінкою не закріплена. Сама Крістіна стверджує, що у неї "особливий зв’язок" з кожною дитиною.

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Автор: Віолетта Орлова