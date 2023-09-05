Серед цілей зустрічі в Індії 9 вересня європейські лідери хочуть підтримати заявку Африканського союзу на те, щоб стати постійним членом "Великої двадцятки".

Європейський Союз планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки" на цьому тижні, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального півдня за допомогою зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту.

Як пише Bloomberg, оскільки президенти Китаю і Росії не беруть участі в дводенній зустрічі в Нью-Делі, ЄС хоче скористатися моментом, за словами людей, знайомих з підготовкою і які попросили не називати їх імена при обговоренні внутрішньої стратегії. За їхніми словами, блок країн прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, незважаючи на важку спадщину колоніалізму.

Серед тих, хто має взяти участь, - президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель та канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканської сторони в число учасників увійдуть лідери Південної Африки, члена "Великої двадцятки", а також Єгипту, Нігерії і Коморських островів, нинішніх голів Африканського союзу, повідомили джерела.

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Те, що називають "міні-самітом", відбувається на тлі загострення конкуренції за глобальний вплив на тлі протистояння США і Китаю і розбіжностей з приводу війни Росії з Україною.

У той час як Китай і Росія вторглися в африканські країни, в тому числі апелюючи до антиколоніальних настроїв, вихід Путіна з Чорноморської зернової угоди найсильніше вдарив по країнах, що розвиваються, потенційно залишивши Європі можливість вплинути на думку країн, які відмовилися засудити війну Росії.

За словами людей, серед цілей зустрічі в Індії 9 вересня європейські лідери хочуть підтримати заявку Африканського союзу на те, щоб стати постійним членом "Великої двадцятки". Джорджія Мелоні з Італії була серед тих, хто лідирував за членством АС у "Великій двадцятці" на останній зустрічі "Великої сімки" в Японії, і це також є пріоритетом приймаючої сторони саміту цього тижня, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

У травні, під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії, Шольц підтримав заклики до блоку стати постійним членом "Великої двадцятки", щоб дати йому більше права голосу в зусиллях щодо вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Канцлер заявила, що Африка повинна відігравати більш важливу міжнародну роль, щоб відобразити її зростаюче значення у все більш роздробленому і багатополярному світовому порядку.

Постійне членство, а не статус "запрошеної міжнародної організації", дало б Африканському союзу той самий статус, що і ЄС. Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос, коли міжнародні організації приймають рішення про заходи, які їх зачіпають, включаючи зусилля по боротьбі з глобальним потеплінням, яке в переважній більшості викликане викидами країн "Великої двадцятки".

Також на порядку денному зустрічі обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки - ситуація, яка загрожує загостритися після того, як Путін відмовився відновити угоду по зерну, укладену ООН, після переговорів у понеділок з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Інші теми включають зусилля з реформування глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці.

Шольц також хоче використати зустріч для підготовки міжнародної конференції, яка відбудеться в Берліні 20 листопада, на якій європейські та африканські лідери хочуть просувати "договір з Африкою", ініціативу, спрямовану на поліпшення умов для сталого приватного бізнесу - галузеві інвестиції в африканських країнах, в тому числі в інфраструктуру.

Для канцлера Німеччини міні-саміт - це ще одна можливість переконати африканських лідерів у тому, що європейці серйозно ставляться до відкриття нової глави в їх співпраці, і зустрітися на одному рівні при обговоренні загальних проблем, таких як безпека, міграція, економічний розвиток і зміна клімату.

Саміт "Великої двадцятки" - деталі

Раніше побоявся їхати на саміт БРІКС в ПАР, президент Росії Володимир Путін не поїде також і на саміт G-20, який відбудеться в Індії. Нібито тому, що зараз він занадто зосереджений на війні з Україною. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G-20 в Індії наступного тижня. Як повідомляє агентство Reuters, цей захід розглядався як можливе місце зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом.