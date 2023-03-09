Президент США Байден поки не знайшов "вихід з глухого кута".

У Пентагоні блокують передачу адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена доказів про воєнні злочини російських окупаційних військ, скоєних ними в Україні, до Гаазького суду. Військове керівництво США бояться створення прецеденту, який може прокласти шлях до притягнення до відповідальності американців.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на американський офіційних осіб, Державний департамент та Міністерство юстиції США, підтримують передачу доказів російських воєнних злочинів до суду. Водночас президент США Байден поки не знайшов "вихід з глухого кута".

Журналісти пишуть, що мова йде про розпочате головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом після вторгнення Росії рік тому розслідування. Йдеться про матеріали щодо рішення російського військово-політичного керівництва бити по українській цивільній інфраструктурі та викрадати українських дітей із тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що в грудні 2022 року Конгрес США ухвалив рішення про зміну юридичних обмежень на допомогу суду з боку Штатів. Конгрес дозволив Сполученим Штатам допомагати у розслідуваннях та можливому судовому розслідуванні, яке повʼязане з російською війною проти України. Проте "за закритими дверима" в адміністрації Джо Байдена точиться політична дискусія щодо того, чи варто Штатам це робити.

Воєнні злочини Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року було зафіксовано десятки воєнних злочинів, скоєних окупантами. Йдеться про викрадення, катування та вбивства цивільних, зґвалтування, знущання над військовополоненими тощо.

У січні 2023 року СБУ опублікувала перехоплення розмови, де росіянин зізнався у воєнних злочинах під час відступу з Лиману Донецької області. Він розповів, що тоді окупанти вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

Координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова вважає, що російські удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури України теж можна розцінювати як воєнний злочин країни-агресорки.

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