Президент Сполучених Штатів вважає, що його адміністрація активно допомагала "зміцненню демократії в країні і за кордоном".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден включив до переліку восьми найбільших досягнень своєї адміністрації у 2023 році підтримку Ізраїлю та України. Про це повідомляється у соцмережі Х глави Білого дому.

Окремою позицією у переліку фігурує "зміцнення демократії в країні і за кордоном".

"Виступили на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та в усьому світі, та зміцнили наші глобальні альянси. Виступав проти дискримінації, расизму, ненависті до ЛГБТ. Наполягали на посиленні виборчих прав", – зазначається у пості.

Допомога США Україні - останні новини

Допомоги Україні від США до 2024 року очікувати не варто. За словами лідерів демократичної більшості і республіканської меншості в Сенаті США Чака Шумера і Мітча Макконнелла, двопартійні переговори з безпеки південного кордону США приносять "обнадійливі успіхи". Попри "складні проблеми", в Сенаті будуть шукати спосіб вирішити питання кордону, а також допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Раніше Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту щодо допомоги Україні. Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

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