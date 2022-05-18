Сполучені Штати готові стримувати ймовірну військову загрозу до кінця процедури вступу країн в Альянс.

Сполучені Штати обіцяють стримати потенційну агресію щодо Фінляндії та Швеції до їхнього вступу в НАТО.

Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

Американський лідер підтримав рішення Фінляндії та Швеції щодо вступу в НАТО та запропонував обом державам захист на випадок агресії до набуття членства в Альянсі.

"Поки їхні заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією і Швецією для збереження пильності щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", – заявив він.

Байден наголосив, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідерами обох країн – фінським президентом Нііністьо та шведською прем'єр-міністеркою Андерссон. Візит запланований на 19 травня.

Розширення НАТО: що відомо

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також в РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони наважаться на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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