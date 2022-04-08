США з союзниками сприятимуть розслідуванню цієї атаки для притягнення винних до відповідальності.

Президент США Джо Байден засудив сьогоднішню атаку на залізничний вокзал у Краматорську, наголосивши, що це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, що Росія вчинила, вражаючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - наголосив Байден.

За його словами, США продовжить допомогу в питаннях безпеки та з поставками зброї Україні, щоб допомогти захиститися.

"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Удар по вокзалу в Краматорську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Внаслідок удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, де тисячі людей чекали евакуації, померли вже 50 людей.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

З Краматорська евакуюватимуть автомобільним транспортом всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

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