На думку президента США, не можна дозволити цьому процесу зірвати порядок денний.

Президент США Джо Байден закликав демократичну більшість у Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту його попередника Дональда Трампа.

Читайте такожThe Guardian: КДБ вербував Трампа 40 років і вважав його своїм успішним "активом"Про це повідомляє The Hill.

Глава Білого дому зазначив, що завдяки цьому новій адміністрації вдасться зосередитися на більш важливих кроках.

"Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту екс-президента Трампа є чітким: нехай це буде короткочасним, не можна дозволити цьому зірвати порядок денний", - зазначає видання.

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Автор: УНІАН