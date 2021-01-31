Президент США Джо Байден закликав демократичну більшість у Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту його попередника Дональда Трампа.
Читайте такожThe Guardian: КДБ вербував Трампа 40 років і вважав його своїм успішним "активом"Про це повідомляє The Hill.
Глава Білого дому зазначив, що завдяки цьому новій адміністрації вдасться зосередитися на більш важливих кроках.
"Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту екс-президента Трампа є чітким: нехай це буде короткочасним, не можна дозволити цьому зірвати порядок денний", - зазначає видання.
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