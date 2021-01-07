Затвердження Байдена президентом США відбулося на тлі протестів прихильників Трампа.

Конгрес США офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

Про це повідомляє CNN. Байден отримав 270 необхідних голосів для того, щоб бути оголошеним переможцем виборів президента США. Читайте такожКонгрес США поновив роботу після штурму Капітолію (відео)

Так, представники Республіканської партії заперечували проти голосів вибірників в Арізоні, Неваді та Мічигані, але клопотання провалилися.

Затвердження Байдена президентом США відбулося на тлі протестів прихильників Дональда Трампа.

Зазначимо, що затвердження з боку Конгресу – це обов'язковий фінальний етап після виборів президента США.

Вибори у США

3 листопада 2020 року в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.

Пізніше Конгрес США поновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

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Автор: Ольга Робейко