Попри замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

6 липня Литва передасть Україні Bayraktar Vanagas, а також усі придбані до нього боєприпаси.

Про це повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar "Vanagas" (литовською - "Яструб" - УНІАН) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну", - написав Анушаускас у своєму Twitter.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на "Bayraktar" Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

В благодійній акції брали участь багато відомих литовців, зокрема екс-президентка Даля Грибаускайте теж зробила грошове пожертвування. Турецька компанія була зворушена вчинком литовського народу й вирішила подарувати "Байрактар" - повністю безкоштовно. Додамо, що попри замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

В Україні збір на "Байрактари" провів Сергій Притула. Турецька компанія знову зробила красивий жест - вони подарують три "Байрактари", а зібрані кошти підуть на інші потреби.

Поляки нині теж оголосили збір грошей на "народний Байрактар" для ЗСУ.

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