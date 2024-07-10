У четвер, 11 липня, президенти України та Сполучених Штатів Америки проведуть особисту зустріч.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу. За її словами, Джо Байден має намір продемонструвати Володимиру Зеленському "непохитну підтримку" українців на полях саміту НАТО.

"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом України Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - сказала вона. Відео дня

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, що присвячений 75-річчю Альянсу захід стартував у вівторок, 9 липня. Відомо, що український лідер уже перебуває у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, США і Німеччина раніше закликали Зеленського не наполягати на встановленні чітких термінів запрошення України в НАТО. Відомо, що на цьому саміті цього не станеться.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше сказав, що союзники обговорять допомогу Україні та питання власної оборони. За його словами, НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки.

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