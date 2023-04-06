Зокрема, дипломат незадоволений обсягом допомоги.

У Німеччині поширюється думка, нібито німці вже зробили ледь не забагато, щоб допомогти Україні.

"Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині", – заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пояснив, що раніше чи не щотижня тема України та війни була якщо не на титульній сторінці, то становила мейнстрим у головних німецьких журналах - Spiegel, Stern, Focus.

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"А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Замість того щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання, як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію", – зазначив заступник глави МЗС.

На думку Мельника, така ситуація вигідна федеральному уряду, оскільки практично зійшов нанівець громадський тиск.

"Безумовно, понад 3 мільярди євро на зброю, яку Німеччина дала нам за тринадцять з гаком місяців війни, – це дійсно круто, ми вдячні за цю підтримку. Але давайте будемо чесними: цього явно недостатньо. Ми маємо зазор як в самому Бундесвері, так і в німецькій промисловості, яка, слава Богу, починає отримувати зелене світло", – додав посадовець.

За даними МЗС, на озброєнні Бундесверу перебувало 328 танків Leopard 2. З них Україні було передано 18 – близько 6%. Також Берлін передав 5% запасів своїх БМП Marder.

"Крім того, німецьке військо має у своєму розпорядженні близько 600 бронетранспортерів Fuchs. Це дуже ефективна броньована техніка, яку ми сьогодні конче потребували б для безпечного перевезення військ на лінію фронту, а головне – для підготовки великого контрнаступу. На жаль, нам досі не передали жодного такого БТР", – наголосив дипломат.

Крім того, у Бундесвері є гусенична бойова броньована машина для десантних військ Wiesel. Попри те, що їм по 20-30 років, це дуже ефективні зразки зброї.

"Це ті речі, які німці можуть зробити вже сьогодні, одним помахом пера. Міністр Пісторіус ухвалив рішення, швиденько підготували екіпажі, і вже за місяць-півтора ці машини допоможуть захистити Бахмут та інші українські міста", – сказав Мельник.

Війна в Україні - допомога Німеччини

Нещодавно стало відомо, що Німеччина планує вп'ятеро збільшити обсяги військової допомоги Україні. Таким чином вона перевищить 15 мільярдів євро.

Також в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому, та БМП Marder.

24 березня Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. Туди вперше увійшли броньовані інженерні машини Dachs.

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