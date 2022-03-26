Нові санкції покликані завадити Росії імпортували критично важливі технології, послабивши її військовий потенціал та економіку в цілому.

Білий дім готує санкції проти російських компаній, які постачають товари і послуги для військових і розвідувальних служб, в тому числі компоненти подвійного призначення, що використовуються у виробництві зброї.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на офіційних осіб США.

Нові санкції можуть оголосити вже наступного тижня.

Вашингтон підтверджує, що у виробництві озброєння Росія значно залежала від західних і міжнародних технологій.

До санкцій потрапить "Сернія Інжиніринг", яка займається розповсюдженням зброї для російських спецслужб, та московська "Сертал", що виробляє обладнання і технології для ЗС РФ.

США також запровадять санкції проти чотирьох підставних компаній, з допомогою яких "Сернія" і "Сертал" проводять закупівлі.

Обмеження вплинуть, в тому числі, на проведення будь-яких фінансових операцій, загрожуючи позбавити ці компанії можливості вести бізнес за кордоном. У поєднанні з обмеженнями експортного контролю вказані санкції відрізають росіянам доступ до закупівлі комп’ютерних чіпів і фінансування їхнього виробництва всередині країни.

Нові санкції покликані завадити Росії імпортували критично важливі технології, послабивши її військовий потенціал та економіку в цілому.

У Білому домі окремо додали, що планують "атакувати" технологічні компанії, що дозволяють Путіну вести війну проти України. Серед них: компанія "НДІ-Вектор", яка підтримувала виробництво супутників для радіолокаційної розвідки; "Мікрон" - найбільший виробник мікросхем у Росії; "Т-Платформи", котра займається суперкомп’ютерами.

Розглядаються санкції й проти iGrids, що розробляє програмне забезпечення для автоматизованих систем управління електромережами РФ.

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