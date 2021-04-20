Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.
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Палата представників на цьому тижні повинна проголосувати за законодавство, яке передбачає, що округ отримає одного представника в палаті і двох сенаторів в Сенаті.
"Занадто довго понад 700 000 жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві управління бюджетом і адміністративної політики.
Нову адміністративну одиницю перейменують в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією штату.
Відзначається, що в окрузі Колумбія проживають більше жителів, ніж в штатах Вермонт і Вайомінг, а його жителі платять більше федеральних податків, ніж в інших 22 штатах.
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