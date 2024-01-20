Творець компанії Microsoft заявив про прорив у світі вакцин.

Засновник корпорації Microsoft американський мільярдер Білл Гейтс, який вкладає значну частку коштів у розробку "нових" вакцин для людства, заявив, що вакцини від коронавірусу будуть іншими за формою.

За словами Гейтса, щоб зробити вакцинацію більш популярною в суспільстві, замість голки збираються використовувати пластир. Про це бізнесмен розповів під час своєї поїздки до Індії місцевому телеканалу.

"Нам потрібно зробити їх більш тривалими і більш широкими за охопленням... Ми збираємося замість голки використовувати маленький пластир", - цитує Newsweek90.

Також Гейтс пообіцяв, що в умовах постійної конкуренції і спроби розробити нові вакцини, людство обов'язково створить захист від туберкульозу, малярії та ВІЛ.

Також слід очікувати, що вакцини стануть доступнішими: Гейтс каже, що стежить за тим, щоб ціни на них знижувалися, а необхідних потужностей на виробництво вистачало.

Раніше під час свого виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі Гейтс оголосив, що разом з дружиною Меліндою хоче вкласти понад 8 мільярдів доларів на розвиток нових технологій в охороні здоров'я.

У листопаді 2023 року Reuters повідомив, що подружжя Гейтсів перевело на рахунки фармацевтичної компанії Micron Biomedical 23,6 мільйона доларів на розробку вакцинних пластирів, замість використання голки.

У Китаї створили вбивчий штам COVID - Захід шокований

Минулого тижня Пекін оприлюднив результати лабораторних досліджень зі створення нового штаму коронавірусу. Йдеться про мутацію COVID-19 (GX_P2V), яка показує 100% летальність на "олюднених" мишах (їх ген максимально наблизили до людського). На Заході з жахом сприйняли такі наукові хвастощі.

Експерт з епідеміології Інституту генетики Університетського коледжу Лондона заявив, що в таких дослідах немає сенсу з точки зору науки й нагадав, що раніше подібне дослідження вже привело людство до пандемії.

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