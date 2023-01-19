В Міноборони РБ кажуть, що на це пішли в рамках спільних навчань з Росією.

Збройні сили Білорусі привели у бойову готовність підрозділи артилерії.

Як зазначили у прес-службі Міністерства оборони Білорусі, на цей крок пішли в рамках спільних навчань з російськими військовими.

"Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться в готовність до виконання завдань із призначення", - йдеться у повідомленні.

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Загроза з Білорусі

Західні та українська розвідки попереджують, що РФ готується до нового етапу ескалації. Військові вважають, що серед розглянутих оперативних напрямків є, зокрема, й Білорусь.

Наразі Путін використовує країну як полігон для тренування мобілізованих та "хаб" з перекидання важкої техніки далі на схід України.

ЗСУ відпрацьовують усі сценарії повторного вторгнення з боку Білорусі, хоча таких загроз у найближчі кілька тижнів поки не бачать.

Сьогодні в Білорусі злетіли російські винищувачі Міг-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Втім, авіацію підіймали в небо також в рамках навчань з РФ.

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