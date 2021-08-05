Спорстменка прибула до польської столиці з Японії після пересадки у Відні.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку під час Олімпіади-2020 у Токіо намагалися силоміць вивезти до Мінська, прибула до Варшави.

Про це повідомив колишній міністр культури Білорусі, опозиціонер Павло Латушко у Facebook.

"Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у Новій Білорусі!" - написав він.

Тимановська вилетіла до Польщі з Австрії сьогодні ввечері. Перед цим польська влада надала спортсменці гуманітарну візу та притулок.

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Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що білоруську бігунку Христину Тимановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою МОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тимановська заявила, що лікарі її не оглядали, та розповіла про конфлікт з білоруськими спортивними посадовцями.

Влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку. Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Після цього ще троє спортсменів вирішили покинути Білорусь. Головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова теж вирішили, що не хочуть жити в Білорусі. На цей час вони перебувають у Німеччині.

Автор: Олег Давигора