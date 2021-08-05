Дівчина каже, що ніколи не виступала проти уряду.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вирішила втекти, коли її везли в аеропорт Токіо, тому що бабуся сказала їй, що повертатися в Білорусь небезпечно.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Reuters.

Сім'я дівчини побоюється, що в Білорусі її можуть відправити в психіатричну лікарню.

Бабуся спортсменки зателефонувала, коли її вже везли в аеропорт.

Читайте такожУ Мадриді затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі-втікача"Буквально у мене було близько 10 секунд. Вона подзвонила мені і сказала: "Будь ласка, не повертайтеся в Білорусь, Це небезпечно. Ось і все, вона повісила трубку", - розповіла Тимановська.

Дівчина розповіла, що завжди була далека від політики. Вона не брала участі в акціях протесту і не висловлювалася проти уряду.

"Я спортсменка і нічого не розумію в політичному житті. Я намагаюся не займатися в своєму житті нічим, крім спорту, і щосили намагаюся не відволікатися на політику. Це може здатися жорстоким через всі жахливі речі, які сталися в Білорусі минулого літа, але я намагалася триматися подалі від цього. Все, чого я хотіла - це поїхати на Олімпіаду", - сказала вона.

Також Тимановська зазначила, що хотіла б повернутися в Білорусь.

"Я люблю свою країну. Я не зрадила її і сподіваюся, що зможу повернутися", - підкреслила вона.

Тимановську намагалися вивезти до Мінська

1 серпня стало відомо, що білоруську бігунку Христину Тимановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 року і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою МОК Білорусі став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тимановська заявила, що лікарі її не оглядали, і розповіла про конфлікт з білоруськими спортивними чиновниками.

Влада Чехії заявила, що готова надати спортсменці візову підтримку. Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Після цього ще троє спортсменів вирішили покинути Білорусь. Головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв поїхав в Україну.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова теж вирішили, що не хочуть жити в Білорусі. В даний час вони знаходяться в Німеччині.

Автор: Людмила Жерновська