Тренер з гандболу Костянтин Яковлєв виїхав до України, а легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова – залишаються в Німеччині.

Ще троє спортсменів вирішили покинути Білорусь. Йдеться про тренера з гандболу та родину легкоатлетів.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Наша Ніва", головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України.

Відомо, що він брав активну участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка та навіть відсидів 15 діб в ізоляторі за це.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова теж вирішили, що не хочуть жити в Білорусі. На цей час вони перебувають у Німеччині.

Читайте такожЧоловік олімпійської бігунки з Білорусі втік до України: вона їде до ПольщіКравченка у Білорусі затримували силовики на одному з протестних маршів, тоді його заарештували на 10 діб.

"Ми залишаємося тут. Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", – зазначила Яна Максимова у своєму Instagram.

Скандал з Христиною Тимановською на Олімпіаді-2020

Як відомо, передував цьому скандал з білоруською бігункою Христиною Тимановською, яка, за останніми даними вилетіла прямим рейсом з Токіо до Відня, повідомляє Reuters. Спочатку вона повинна була летіти до Варшави, але дипломати змінили її рейс з міркувань безпеки.

1 серпня стало відомо, що Тимановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою МОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тимановська заявила, що лікарі її не оглядали.

Своєю чергою влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку. Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Автор: Катерина Шварц