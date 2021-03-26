Книга журналістів телеканалу "Белсат" заборонена у Білорусі.

Суд Жовтневого району Мінська визнав книгу "Білоруський Донбас" екстремістською.

Читайте такожЛатвія назвала невійськові дії РФ незмінною загрозою для країниПро це пише DW з посиланням на білоруські ЗМІ.

Книга журналістів телеканалу "Белсат" Катерини Андрєєвої та її чоловіка Ігоря Ілляша заборонена у Білорусі.

Андрєєва засуджена на два роки колонії.

Також призначено судове засідання у справі журналіста Романа Васюковича, який привіз її в Білорусь.

У книзі розповідається про білорусів, які опинилися по різні боки фронту. Журналісти написали про ставлення білоруських спецслужб до учасників війни й щодо незаконного бізнесу білоруських компаній, в тому числі державних, з фірмами, які, за даними Служби безпеки України, фінансують тероризм.

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Автор: Людмила Жерновська