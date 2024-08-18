Наразі уряд Німеччини працює над тим, аби навести порядок у сфері міграції.

Уповноважений уряду ФРН з питань міграції Йоахім Штамп (Joachim Stamp) заявив, що біженці, які живуть у Німеччині, мають уникати поїздок на батьківщину, адже це може змінити їхній правовий статус, пише Spiegel.

"Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не дурною. Влада повинна забезпечити, щоб люди, які звернулися за захистом сюди, але перебувають у відпустці в своїй країні, негайно втрачали свій статус захисту і не могли більше перебувати в Німеччині. Крапка", - попередив він.

Після чого Штамп наголосив, що уряд Німеччини "невтомно працює над тим, щоб навести більший порядок у сфері міграції".

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"Відсутність послідовності на цьому етапі руйнує багато речей", - зауважив він на тлі повідомлень про те, що шукачі притулку відвідують свої рідні країни.

За його словами, федеральний уряд, землі та місцева влада мають вжити спільних заходів.

Зазначається, що така дискусія розпочалася після публікації німецького телеканалу RTL про те, що туристичні агентства у Гамбурзі нібито організовують поїздки до Гіндукушу (гори у Афганістані - УНІАН) для уродженців країни.

"Якщо існують легкодоступні туристичні маршрути до Афганістану, є також можливість репатріації" - сказав сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Енді Ґроте.

Українські біженці у світі - останні новини

Як писав УНІАН, у Німеччині в центрі для біженців вбили українця. Зокрема чоловіка з важкими пораненнями знайшов співробітник служби безпеки в гуртожитку, який і викликав швидку допомогу. Пізніше поліція заарештувала підозрюваного у смерті українця в гуртожитку в Ростоку.

Також повідомлялось, що лікарі-біженці з України не можуть знайти роботу через бюрократичні процеси. За інформацією ЗМІ, з лютого 2022 року близько 1674 лікарі з числа українських біженців подали заяви на отримання лікарської ліцензії в Німеччині, проте до цього часу було схвалено лише 187 заявок.

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