Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

У Німеччині в центрі розміщення біженців помер 46-річний українець. Це сталося у місті Росток на північному сході німецької федеральної землі Мекленбург-Померанія.

У правоохоронних органах зазначили, дщо обставини смерті чоловіка вказують на ймовірне вбивство. Відомо, що українця з важкими пораненнями знайшов співробітник служби безпеки в гуртожитку, який і викликав швидку допомогу. Проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Згодом видання Ostee-Zeitung повідомило, що поліція заарештувала підозрюваного у смерті українця в гуртожитку в Ростоку. Наразі вирішується питання про видачу ордеру на його арешт.

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У ЗМІ пишуть, що затриманому 26 років, і він – українець. Про обставини вбивства та імовірні мотиви злочину прокуратура не повідомляє, з огляду на таємницю слідства.

Інциденти з українцями в Німеччині

3 червня у Німеччині дорогою до школи зникла 9-річна українка Валерія. Її тіло знайшли в лісі через тиждень. За підозрою у вбивстві було затримано 36-річного громадянина Молдови, який раніше мав стосунки з матір'ю дитини.

10 червня у Німеччині афганець із ножем напав на українку. 41-річну жінку було серйозно поранено внаслідок атаки, що сталася у Франкфурті. Вона сиділа на лавці в парку, коли до неї ззаду непомітно підійшов 19-річний чоловік, схопив її за плече і без попередження завдав кілька ударів обробним ножем у районі голови та шиї. За даними поліції, злочинець і жертва не були знайомі один з одним.

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