При цьому в країні катастрофічна ситуація з медичними фахівцями.

Переважна більшість українських лікарів- біженців в даний час не можуть працювати в Німеччині через бюрократичні процеси.

Як пише "Німецька хвиля", з лютого 2022 року близько 1674 лікарі з числа українських біженців подали заяви на отримання лікарської ліцензії в Німеччині, але до цього часу було схвалено лише 187 заявок.

Видання зазначає, що час очікування від подачі заявки до отримання ліцензії може зайняти від 15 місяців до 3 років. Голова Федерації лікарень Німеччини Геральд Гасс заявив про "катастрофічний результат". Він розкритикував надмірну німецьку бюрократію. "Ми просто не можемо більше дозволити собі залишати кваліфікованих працівників на допомозі замість того, щоб направляти їх туди, де вони терміново потрібні й хочуть працювати", - прокоментував він.

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Видання описало, що більшість лікарів у країні планують піти з професії ще до пенсії через стрес і велику кількість роботи. Дедалі більше німецьких медиків обирають працювати не на повну ставку.

Українські біженці за кордоном

За даними Євростату, станом на 31 травня цього року в країнах ЄС перебували 4,3 млн біженців, 98% з яких українці.

Уряд Німеччини відкинув ідею примусового повернення українських біженців, які не погодяться на роботу в крані.

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