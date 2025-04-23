Відомо, що така програма почала діяти у 2022 році.

Українським біженцям в Естонії з травня 2025 року більше не буде надаватися компенсація за оренду житла та послуги перекладу. Зокрема департамент соцстрахування Естонії й Талліннський департамент соцдопомоги та охорони здоров'я завершують співпрацю, в межах якої українцям виплачувалися ці кошти. Про це повідомляє видання ERR.

Відомо, що ця програма почала діяти у 2022 році та передбачала можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, аби біженці мали можливість знайти собі місце проживання в країні.

"Підтримка не зникає, а стає більш цілеспрямованою і стійкою. Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримку надають насамперед тим, хто клопочеться про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхньої заяви", - зауважила керівник відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

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Крім того, департамент соцстрахування розглядає також можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими самоврядуваннями, аби забезпечити єдиний підхід по всій Естонії та повернення до звичайного порядку.

"У відомстві зазначили, що це також дасть змогу гарантувати, що підтримка, яку надають українським військовим біженцям, не залежатиме від місця їхнього проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги під час переїзду з центру розміщення", - додали в ERR.

У виданні нагадали, що з червня 2022 року по квітень 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 тисяч домогосподарств, зокрема у 2024 році - 1710 домогосподарств, серед яких 62% скористалися допомогою в Таллінні. Зазначається, що максимальний розмір компенсації становив до 1200 євро на домогосподарство.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Раніше соціолог Антон Грушецький відповів, скільки українських біженців хочуть повернутися додому. За його словами, ця цифра становить близько 20-30%.

Грушецький зауважив, що чим більший рівень комфорту українці мають за кордоном, тим більші вимоги вони виставляють в опитуваннях щодо повернення в Україну.

Також соціолог розповів, скільки наспраді українців перебувають за кордоном. Він наголосив, що найбільше українців виїхало в 2022 році, частково у 2023 році.

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