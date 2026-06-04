ЄС готується радикально обмежити права українських чоловіків, - ЗМІ

Вже з наступного року українські чоловіки не зможуть отримувати захист в Європі.

В Євросоюзі почали офіційно обговорювати можливі обмеження для українських чоловіків на автоматичне отримання тимчасового захисту. Про це повідомляє видання WELT.

За даними видання, на зустрічі міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі було порушено питання щодо скорочення кількості українських біженців, які надалі зможуть автоматично отримувати захист в ЄС. Йдеться про механізм, що діє з початку повномасштабної війни та дозволяє українцям отримувати право на проживання без проходження стандартної процедури надання притулку.

Обмежити хочуть права українських чоловіків віком від 23 до 60 років. За інформацією WELT, нові правила можуть передбачати, що після березня 2027 року новоприбулі чоловіки більше не матимуть права на автоматичний тимчасовий захист у ЄС. Водночас зміни, якщо їх буде ухвалено, не поширюватимуться на українців, які вже перебувають на території Євросоюзу.

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Дискусія поки перебуває на початковому етапі, однак під час попередніх консультацій між державами-членами вже виявилася підтримка такої ідеї з боку низки урядів. Видання зазначає, що країни ЄС шукають способи реалізувати потенційні зміни з мінімальним адміністративним навантаженням. Зокрема, розглядається варіант, за якого для перевірки законності виїзду чоловіка з України буде достатньо відповідного штампа в паспорті.

Одним із головних прихильників змін виступає Австрія.

"Автоматичного статусу захисту для українських чоловіків з березня 2027 року більше не повинно бути. Самій Україні потрібні її громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив міністр внутрішніх справ країни Гергард Карнер у коментарі WELT.

За словами австрійського міністра, такий крок буде корисним не лише для Австрії, а й для України. Він наголосив, що українські чоловіки необхідні як для оборони держави, так і для підтримання економіки. У Відні вважають, що зараз потрібно "діяти швидко", аби підготувати зміни завчасно та забезпечити правову визначеність для людей, яких вони стосуватимуться.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, країни Євросоюзу відмовилися від ідеї позбавляти тимчасового захисту українців, які прибули із західних регіонів країни. В ЄС визнали, що жоден регіон України наразі неможна вважати безпечним через російську агресію.

Тим часом демограф Елла Лібанова попередила, що після завершення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею відтоку населення. За її словами, частина чоловіків після скасування воєнного стану може виїхати до родин, які вже оселилися за кордоном, і сім'ї возз'єднаються не в Україні, а в інших країнах.

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